Româncă din Italia, accidentată mortal într-o stație de autobuz de mașina unei șoferițe căreia i s-a făcut rău la volan

O româncă din Italia a fost accidentată mortal în timp ce aștepta autobuzul într-o stație din localitatea Eboli din provincia Salerno. Femeia a fost lovită în plin de o maşină Fiat 500 condusă de o șoferiță căreia i s-a făcut rău la volan.

Incidentul a avut loc vineri, puțin după ora 9.15.

Românca, de 31 de ani, care domicilia în localitate, se afla într-o stație de autobuz, la intersecția Santa Cecilia. Aștepta sub alveolă să vină mijlocul de transport în comun, când a fost lovită mortal de o mașină care a virat brusc și a lovit-o în plin.

Un Fiat 500, condus de o femeie de vârsta a doua, circula cu viteză mare prin zonă. Mașina a deviat de la curs, s-a izbit de stația de autobuz și apoi de femeia care aștepta. Totul s-a întâmplat în câteva secunde, împiedicând victima să evite impactul. Aceasta a murit pe loc.

Când au sosit serviciile de urgență, paramedicii au putut doar confirma decesul româncei. De asemenea, i-au acordat primul ajutor șoferiței, care a fost găsită în stare critică.

Citește și: Dolj: Pieton accidentat mortal la Sadova