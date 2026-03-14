8.4 C
Craiova
sâmbătă, 14 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Dolj: Pieton accidentat mortal la Sadova

De Daniela Moise

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat în această seară că pe DN 55, în comuna Sadova, a avut loc un accident rutier.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției orașului Bechet, care au stabilit faptul că un bărbat, de 65 de ani, din orașul Dăbuleni, în timp ce conducea un autoturism pe DN 55, din direcția Craiova către Bechet, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a acroșat un bărbat, de 70 de ani, din comuna Sadova, ce se deplasa pe partea carosabilă.

În urma evenimentului rutier, pietonul a decedat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA