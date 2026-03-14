Dolj: Pieton accidentat mortal la Sadova

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat în această seară că pe DN 55, în comuna Sadova, a avut loc un accident rutier.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției orașului Bechet, care au stabilit faptul că un bărbat, de 65 de ani, din orașul Dăbuleni, în timp ce conducea un autoturism pe DN 55, din direcția Craiova către Bechet, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a acroșat un bărbat, de 70 de ani, din comuna Sadova, ce se deplasa pe partea carosabilă.

În urma evenimentului rutier, pietonul a decedat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

Citește și: Ministerul de Interne vrea ca amenzile de circulație să fie plătite prin cod QR