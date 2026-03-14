Ministerul de Interne vrea ca amenzile de circulație să fie plătite prin cod QR

O propunerea inițiată de Ministerul Afacerilor Interne și avizată de cel al Finanțelor prevede introducerea unei metode digitale de plată a amenzilor. Astfel, polițiștii ar putea genera un cod QR imediat după constatarea unei contravenții, pe care conducătorul auto să îl scaneze cu telefonul mobil și să plătească sancțiunea pe loc, utilizând cardul bancar.

„Amenzile vor putea fi achitate într-un cont unic național, iar procesele verbale vor putea fi emise și gestionate electronic, cu serie unică și posibilitatea de a include coduri QR. Plata prin codul QR va funcționa foarte simplu. Procesul verbal va putea include un asemenea cod, iar prin scanarea lui cu telefonul se vor prelua automat datele necesare plății, și anume suma, seria procesului verbal și contul unic.

Astfel, amenda va putea fi plătită imediat, online, inclusiv de pe telefon, fără completarea manuală a datelor și fără căutarea contului instituției care a aplicat sancțiunea”, a explicat, pentru Digi24, Alexandru Popa, ofiter al Direcției Rutiere. Măsura este gândită pentru a simplifica procedurile administrative și pentru a reduce timpul de achitare al amenzilor, dar și pentru a crește gradul de colectare al acestora.

Codul QR va fi integrat pe procesul verbal, atât în cazul în care acesta este eliberat fizic, cât și dacă este eliberat în format electronic.

Alte schimbări la Codul Rutier

O altă schimbare importantă vizează șoferii care folosesc ilegal benzile dedicate transportului în comun. Autoritățile vor ca aceștia să poată fi sancționați fără să mai fie opriți în trafic, ci doar pe baza imaginilor surprinse de camerele instalate pe autobuze sau tramvaie.

Proiectul de modificare a Codului Rutier prevede și introducerea conceptului de viteză medie, metodă deja folosită în mai multe state europene.

Sistemul măsoară viteza unui vehicul pe un segment de drum, între două puncte de monitorizare. Astfel, șoferii care vor depăși limita legală vor putea fi sancționați. Ministerul Afacerilor Interne propune şi interzicerea acesului pe autostrăzi şi pe drumuri expres a şoferilor care au permis de conducere categoria B1. În prezent, legislaţia permite accesul tuturor vehiculeleor care pot depăși viteza de 50 km/oră.

