8.4 C
Craiova
sâmbătă, 14 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
(Video) Gorj: Bărbat reținut de polițiștii din Tismana după ce a incendiat o casă

De Daniela Moise

-

Polițiști din cadrul Poliției Orașului Tismana au fost sesizați sâmbătă, în jurul orei 10:00, prin apel 112, că la un imobil din localitatea Cloșani se manifestă un incendiu.

În urma sesizării, polițiștii, împreună cu pompierii s-au deplasat la fața locului, cei din urma procedând la lichidarea incendiului.

Ppolițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au identificat un bărbat, de 60 de ani, din Cloșani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Din primele verificări, a reieșit faptul că bărbatul ar fi aprins cu o brichetă un articol de încălțăminte, pe care l-ar fi așezat la streașina magaziei lipite de locuință, de unde incendiul s-a propagat la tot imobilul.

Bărbatul de 60 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj. Duminică va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu propuneri corespunzătoare.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA