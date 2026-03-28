Ora Pământului 2026. Când se sting luminile timp de oră și ce reprezintă gestul simbolic

În fiecare primăvară, milioane de oameni din întreaga lume participă la un gest simplu, dar cu semnificație globală, menit să atragă atenția asupra mediului. „Ora Pământului” revine anual ca un simbol al responsabilității colective și al schimbărilor necesare pentru viitor.

Ce reprezintă, de fapt, „Ora Pământului”

Evenimentul global, marcat în ultima sâmbătă din martie, presupune stingerea luminilor timp de o oră în locuințe, instituții și clădiri emblematice. Acest gest simbolic urmărește să evidențieze impactul activităților umane asupra mediului și să încurajeze comportamente mai responsabile. De-a lungul anilor, inițiativa a devenit una dintre cele mai vizibile campanii dedicate protecției naturii, reunind comunități din întreaga lume într-un demers comun. Participarea simultană transformă un gest aparent banal într-un mesaj puternic despre solidaritate și sustenabilitate.