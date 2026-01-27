Un bărbat din Motru a reclamat la poliție că a fost bătut de fostul angajator

Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au fost sesizați luni prin apelul 112 de un localnic, de 36 de ani, că a fost agresat de fostul angajator.

Polițiștii s-au deplasat la locul sesizării, iar apelantul a formulat plângere penală împotriva unui bărbat de 33 de ani, din aceeași localitate, susținând că ar fi fost agresat fizic de cel din urmă, fără însă a prezenta urme vizibile de violență.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

