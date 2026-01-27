Gorj: Bărbat anchetat după ce și-a amenințat soția cu acte de violență

Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați luni de o femeie, de 52 de ani, din orașul Rovinari, că, în jurul orei 10.40, în timp ce se afla pe raza municipiului Târgu Jiu, a fost amenințată cu acte de violență de către soțul său, de 67 de ani.

Fapta i-a creat o stare de temere.

Persoanei vătămate i-a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, însă nu a reieșit un risc iminent. Între cele 2 persoane nu există istoric privind faptele de violență.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de amenințare.

