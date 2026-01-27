Bolojan: Scandalurile nu ajută partidele coaliţiei. Guvernarea poate să funcţioneze şi cu un guvern minoritar

Premierul Ilie Bolojan consideră că, indiferent cum ai modifica un protocol, problema principală o reprezintă oamenii care trebuie să respecte un contract şi este vorba despre responsabilitate şi despre seriozitate. El a menţionat că nu crede că o modificare de protocol în coaliţie schimbă lucrurile şi afirmă că un comportament pe măsură în sensul respectării prevederilor din programul de guvernare înseamnă seriozitate şi rezultate. Bolojan a declarat că scandalurile nu ajută niciunul dintre partidele aflate în coaliţie. Întrebat despre varianta unui guvern minoritar, Bolojan a replicat: ”Într-o situaţie de criză politică am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud că în perioada următoare nu se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru ţara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică”.

Ilie Bolojan a fost întrebat, marţi, la RFI România, dacă va fi mai bine fără PSD în coaliţie, dacă ar putea guverna mai eficient.

„Aritmetica parlamentară de astăzi ne duce către situaţia în care, dacă dorim să avem o stabilitate politică, dacă vrem să avem o majoritate stabilă care este o condiţie necesară pentru astfel de măsuri care nu sunt populare, subliniez, ai nevoie de partidele care pot face această majoritate şi în mod evident, aceste partide, aşa cum este formată această coaliţie, sunt necesare pentru a avea această majoritate. Asta este aritmetica parlamentară aici. Nu e vorba de dorinţa de a fi într-o coaliţie cu cineva sau nu, pur şi simplu este un dat. Şi atât timp cât va fi posibil, voi încerca să susţin soluţii raţionale pentru ţara noastră”, a afirmat Ilie Bolojan.

„Guvernarea poate să funcţioneze şi sub forma unui guvern minoritar“

El a fost întrebat dacă există şi varianta unui guvern minoritar.

„Într-o situaţie de criză politică am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud că în perioada următoare nu se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru ţara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică. Este de dorit să avem politici predictibile şi comportamente responsabile ale partidelor politice. Am avut înaintea acestui interviu o întâlnire cu agenţia de rating Fitch şi în mod evident o parte din indicatorii după care aceste agenţii dau un rating, deci dau încrederea în ţara noastră, este dat de stabilitatea în guvernare, este legat de ceea ce se va întâmpla anul acesta, de ce se întâmplă anul viitor şi deci este foarte important pentru noi să fim conştienţi că orice fel de scandal gratuit, subliniez, într-o zonă de coaliţie doar pentru a te promova în plan intern, doar pentru a încerca să te poziţionezi într-o formă sau alta, are un cost pe care în mod direct sau indirect ţara noastră şi cetăţenii noştri îl plătesc sub forma unor dobânzi, sub forma unor decizii care ar putea fi fost luate ieri şi nu poimâine şi aşa mai departe”, a transmis premierul Bolojan.

El a fost întrebat dacă nu este sigur de rocada stabilită oficial în protocolul coaliţiei din moment ce nu exclude un guvern minoritar în perioada următoare.

„Nu, n-am vrut să spun că asta este o ipoteză de lucru. Am vrut să vă spun că, atunci când apar crize politice în situaţii de parlament pulverizat, la un moment dat, guvernarea poate să funcţioneze şi sub forma unui guvern minoritar. Dar acest lucru nu este de dorit, ar fi o situaţie limită, şi eu personal nu încurajez această situaţie atâta timp cât este posibil, indiferent cine este premier, ca să ne înţelegem bine”, a explicat Ilie Bolojan.

„Nu poţi cheltui ceea ce nu ai şi nu poţi cheltui fonduri în zone care nu aduc avantaj acestei ţări“

El a mai fost întrebat dacă cu PSD la guvernare poate face reformele pe care le doreşte.

„Dacă am fi respectat protocolul coaliţiei toate partidele, dacă ar fi respectat programul de guvernare, am fi în situaţia în care multe măsuri care nu sunt astăzi adoptate, ar fi fost deja adoptate. Multe lucruri care au fost adoptate într-o anumită formă, ar fi fost adoptate într-o altă formă. Aici nu e vorba de a face tăieri. Aici nu e vorba de politici de austeritate, pur şi simplu este o problemă de politici de responsabilitate. Nu poţi cheltui ceea ce nu ai şi nu poţi cheltui fonduri în zone care nu aduc avantaj acestei ţări, ci dimpotrivă îi creează o grămadă de probleme”, a mai declarat premierul.

Modificare protocolului nu ar schimba situaţia

Întrebat dacă este nevoie de o modificare a protocolului coaliţiei, Bolojan a răspuns: ”Indiferent cum ai modifica un protocol, problema principală sunt oamenii care trebuie să respecte un contract pentru că un protocol este un contract şi aici este vorba despre responsabilitate şi despre seriozitate”.

Premierul nu consideră că o modificare a acestui protocol ar schimba situaţia.

”Eu nu cred că o modificare de protocol schimbă lucrurile. Cred că o analiză cât se poate de serioasă a fiecăruia dintre partidele din arcul guvernamental şi un comportament pe măsură în sensul respectării prevederilor din programul de guvernare, în sensul respectului între parteneri, a unei minime solidarităţi înseamnă seriozitate, înseamnă rezultate şi înseamnă calea certă pentru a recâştiga încrederea românilor. Gândiţi-vă ce cred românii când văd că parlamentari, lideri de partid se atacă între ei după care a doua zi din nou sunt într-o poză zâmbitori, următoarea zi iar se atacă între ei. Vă puteţi imagina ce senzaţie se transmite cetăţenilor ţării noastre vizavi de soliditate, vizavi de programe, vizavi de predictibilitatea lor unor măsuri. Sigur nu ne ajută acest lucru”, a mai transmis Ilie Bolojan.

„Scandalurile nu ajută niciunul dintre partide“

În ceea ce priveşte efectul scandalurilor în coaliţie în sondajele de opinie care dau un scor însumat al PSD, PNL şi USR aproape cât cel al AUR, Ilie Bolojan a remarcat că scandalurile nu ajută niciunul dintre partidele coaliţiei.

„Scandalurile nu ajută niciunul dintre partide. Asta e cel puţin aprecierea pe care eu o fac. Sigur sondajele de opinie sunt poze de moment şi trebuie să fim conştienţi că atunci când iei măsuri de ajustare, nu trebuie să te aştepţi să-ţi crească încrederea în sondajele de opinie. Trebuie să aştepţi rezultatele, să stabilizezi lucrurile şi pe cetăţenii noştri care astăzi duc greul unor astfel de măsuri, dacă duci lucrurile până la capăt şi asta este obiectivul, dacă corectezi nedreptăţile, dacă închidem toate măsurile care înseamnă strângerea curelei şi la stat, la aparatul bugetar, sunt convins că într-o măsură sau alta, fiecare dintre partide ar putea avea de câştigat, dar cel mai mare câştig va fi al ţării noastre pentru că va trece prin această situaţie dificilă.

Dacă ţara noastră nu trece prin această situaţie dificilă e greu de presupus că partidele politice vor avea mari câştiguri într-o situaţie în care cetăţenii sunt nemulţumiţi de direcţia în care se duce ţara, în care există o senzaţie din asta de instabilitate, de insecuritate. N-ai cum să câştigi în astfel de situaţii”, a mai declarat Ilie Bolojan.

