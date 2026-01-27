Alina Gorghiu, după ce o femeie a fost ucisă în bătaie: Femicidul nu este un accident. Este rezultatul unor decizii greşite

Preşedintele Comisiei speciale împotriva violenţei domestice, deputatul liberal Alina Gorghiu, a declarat că femicidul nu este un accident, ci rezultatul unor decizii greşite, cerând explicaţii cu privire la retragerea ordinului de protecţie emis în cazul femeii din Hârlău care a fost ucisă de iubitul său. De asemenea, Gorghiu cere Ministerului Justiţiei să explice de ce nu a comunicat până acum punctul de vedere necesar pentru a fi înaintat Parlamentului privind proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului.

”Încă un femicid. O femeie ucisă de partener, la Iaşi – Hârlău, după ce un ordin de protecţie a fost revocat la doar câteva săptămâni. Cer comunicare transparentă şi răspunsul clar la întrebarea: de ce instanţa a revocat ordinul atât de rapid şi ce evaluare de risc a stat la baza acestei decizii”, a transmis, marţi, Alina Gorghiu, pe pagina sa de facebook.

60 de cazuri de femicid în 2026

Preşedintele Comisiei speciale împotriva violenţei domestice este de părere că statul avea obligaţia să evalueze riscul real, conform jurisprudenţei CEDO, chiar dacă revocarea a avut loc la cererea victimei.

”În acelaşi timp, este important să aflăm public de ce Ministerul Justiţiei nu a transmis până în prezent Guvernului punctul de vedere necesar pentru a fi înaintat Parlamentului privind proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced”, a mai transmis deputatul liberal.

Gorghiu apreciază că, după aproape 60 de cazuri de femicid într-un singur an, „tăcerea instituţională nu mai este o opţiune”.

„Femicidul nu este un accident. Este rezultatul unor decizii greşite”, susţine Gorghiu.

Femeie omorâtă în bătaie

O femeie de 35 de ani a fost omorâtă în bătaie, luni seară, de iubitul său, fapta având loc la Hârlău, judeţul Iaşi.

Bărbatul de 45 de ani a fost găsit de poliţişti, fiind dus la audieri. Ulterior, el a fost reţinut pentru 24 de ore.

Totodată, anchetatorii au stabilit că, în luna august a anului trecut, instanţa a emis un ordin de protecţie în favoarea femeii, ordinul fiind revocat în luna septembrie.

Comisia juridică din Senat şi Comisia specială „România fără violenţă domestică” au adoptat, în şedinţă comună, raportul asupra proiectului de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced. Proiectul urmează să fie supus la vot în plenul Senatului.

Citește și: Șeful Autorității Vamale Române, demis și înlocuit