Șeful Autorității Vamale Române, demis și înlocuit

Alexandru Bogdan Bălan a fost eliberat de premierul Ilie Bolojan din funcția de președinte al Autorității Vamale Române. Bălan fusese numit în 18 septembrie 2025 în fruntea Autorității Vamale și s-a confruntat cu acuzații penale în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter.

În locul lui Alexandru Bogdan Bălan a fost numit Mihai Savin, tot printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan, publicată luni în Monitorul Oficial, transmite Agerpres.

Savin a deținut anterior funcția de vicepreședinte al Autorității Vamale Române.

Mihai Savin a ocupat funcții de conducere în diverse companii și instituții, inclusiv director adjunct la Apa Nova București, în mandatul Gabrielei Firea la Primăria București, și membru în consilii de administrație ale unor companii municipale.

Alexandru Bogdan Bălan, urmărit penal de DNA

În octombrie 2025, G4media a relatat că Bogdan Alexandru Bălan a fost urmărit penal timp de 9 ani pentru abuz în serviciu și fals intelectual în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter.

DNA a dispus soluție de clasare pe 27 mai 2025 pe motiv că fapta nu întrunește „elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu”, potrivit unui document pus la dispoziția G4Media.ro chiar de șeful Vămilor, Bogdan Alexandru Bălan.

Pe 18 septembrie 2025, Bălan a fost numit în fruntea Autorității Vamale Române prin decizie a premierului Ilie Bolojan, la propunerea ministrului finanțelor, Alexandru Nazare.

„Nu regăsim, cu privire la faptele sesizate, nici elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, nici urmarea imediată și nici raportul de cauzalitate între acestea. Lipsa relei credințe în ceea ce priveşte infracțiunea de abuz în serviciu rezultă şi din lipsa oricărui mijloc de probă care să demonstreze existența unei înțelegeri între suspecți şi reprezentanții societăților de pe lanțurile de achiziție aferente celor două circuite comerciale în vederea creării, acestora din urmă, a unui avantaj fiscal”, menționau procurorii în decizia de clasare.

Bogdan Alexandru Bălan, acuzat de corupție alături de colegii ANAF

În acest dosar, Florian Walter, care a decedat în 2019, era acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani. Dosarul viza o presupusă relație de corupție între fostul patron Romprest și inspectorii ANAF care au fost în control la firma de salubritate.

În 2016 când a fost deschis dosarul de procurorul Mihaiela Iorga Moraru, Bogdan Alexandru Bălan era angajat la Direcția Operațiuni Intracomunitare a ANAF și a făcut parte din echipa trimisă în control la Romprest. Alături de Bălan, au mai fost urmăriți penal Cătălin Cercel, Iulian Dinuţ, inspectori antifraudă la Direcţia de Control Fiscal, și Gheorghe Dorel Ioja, angajat la Direcția Operaţiuni Intracomunitare.

Ca urmare a acestui dosar, procuroarea Iorga Moraru s-a ales cu un dosar pentru favorizarea făptuitorului (Florian Walter) și a fost revocată din DNA de Laura Codruța Kovesi. Dosarul procuroarei a fost invalidat de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Citește și: Doi răniți într-un accident între un autobuz și două autoturisme