Știri de ultima orăActualitateO nouă alertă extremă la granița României după un atac aerian al Rusiei lângă frontieră

O nouă alertă extremă la granița României după un atac aerian al Rusiei lângă frontieră

De Magda Dragu
O nouă alertă extremă la granița României după un atac aerian al Rusiei lângă frontieră
O nouă alertă extremă la granița României după un atac aerian al Rusiei lângă frontieră

Un nou mesaj de alertă extremă, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, a primit populația din nordul județului Tulcea, în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 00:30.

În mesaj, populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, autoritățile recomandând adăpostirea în locuri sigure.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta, nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgență 112, conform Agerpres.

De la începutului acestui an, s-au înregistrat peste 15 atacuri ale Rusiei în proximitatea graniței

De la începutului acestui an, potrivit datelor furnizate de Ministerul Apărării Naționale, până la mijlocul acestei luni, s-au înregistrat peste 15 atacuri ale Rusiei în proximitatea graniței româno-ucrainene, iar în cel puțin zece dintre ele s-a impus ridicarea aeronavelor din Serviciul Poliție Aeriană pentru monitorizare și gestionare.

De la începutul războiului din Ucraina, populația din județul Tulcea a primit peste 70 de mesaje de alertă extremă.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

