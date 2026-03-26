Cu cine s-a întâlnit Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, în SUA

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, s-a întâlnit miercuri, la Casa Albă, unde a participat la Summitul „Pregătind viitorul împreună”, la invitația Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, cu soțiile președinților Franței, Ucrainei și Poloniei, alături de care a făcut fotografii.

Evenimentul de la Casa Albă a reunit Prime Doamne din mai multe state, reprezentanţi ai companiilor din domeniul tehnologiei şi experţi în educaţie, având ca obiectiv identificarea celor mai eficiente soluţii pentru sprijinirea copiilor şi tinerilor în dezvoltarea şi inovarea prin utilizarea sigură a noilor tehnologii şi a inteligenţei artificiale”, a transmis, miercuri, Administraţia Prezidenţială.

Pe pagina de socializare a Administraţiei Prezidenţiale au fost postate fotografii în care Mirabela Grădinaru apare alături de Brigitte Macron, soția președintelui Franței, Emmanuel Macron, și Olena Zelenska, soţia preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Mirabela Grădinaru, alături de Marta Nawrocka, soția președintelui Poloniei

Într-o altă fotografie postată pe social media, Mirabela Grădinaru apare alături de Marta Nawrocka, soția președintelui Poloniei, Karol Nawrocka, cu care a vorbit despre „educația copiilor, o preocupare importantă pentru cele douǎ doamne în era inteligenței artificiale”.

