Doi răniți într-un accident între un autobuz și două autoturisme

Două persoane au fost rănite după ce un autobuz și două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier produs marți pe DN 73 Pitești – Câmpulung, în localitatea Mărăcineni, județul Argeș.

În urma impactului, cele trei autovehicule au blocat complet cele două benzi ale sensului de mers către municipiul Pitești.

La fața locului au intervenit o autospecială de pompieri și două ambulanțe SMURD de prim ajutor calificat.

„Paramedicii SMURD au asistat două persoane, conștiente, cooperante. Colegii noștri au asigurat și măsuri specifice de prevenire a incendiilor“, au transmis reprezentanții ISU Argeș.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române, traficul rutier pe DN 73, între municipiile Câmpulung și Pitești, a fost îngreunat, fiind dirijat de polițiști în zona producerii accidentului.

