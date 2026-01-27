Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o sanie cu 6 persoane trasă de o maşină

Un bărbat de 44 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de pe o sanie tractată de un autoturism în comuna Remetea, județul Harghita. Un alt bărbat, de 47 de ani, a fost rănit în urma incidentului.

Potrivit Poliției Harghita, accidentul s-a produs duminică seară, în jurul orei 20.50, în comuna Remetea.

O femeie, de 48 de ani, din comuna Remetea, conducea un autoturism pe DJ 153C, care tracta o sanie pe care se aflau șase persoane. La un moment dat, ultimele două persoane aflate pe sanie, respectiv doi bărbați de 44 și 47 de ani, din aceeași localitate, au căzut pe carosabil.

Cei doi bărbați au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri de specialitate. Bărbatul de 44 de ani a murit ulterior. Bărbatul de 47 de ani nu a necesitat internarea.

Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul rutier.

