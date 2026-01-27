Ministerul Justiției va cumpăra 6.000 de brățări electronice de monitorizare, inclusiv pentru deținuții care primesc permisii

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a comentat luni evadarea milionarului turc de la penitenciarul Rahova. El a spus că sunt „foarte rare“ situațiile în care deținuții care primesc permisiune de părăsire a penitenciarului nu se mai întorc, adăugând, totodată, că a cerut Administrației Naționale a Penitenciarelor să analizeze posibilitatea monitorizării cu drone și sisteme de IA a perimetrelor de detenție sau a celor de lucru exterior.

Atas Abdullah ispășea la Penitenciarul Rahova o condamnare de 22 de ani de închisoare pentru omor, după ce, în anul 2015, a ucis cu mașina un polițist de la Brigada Rutieră care încerca să-l oprească pentru control.

Cetățeanul de naționalitate turcă a avut permisiune pentru perioada 23 – 26 ianuarie și nu a mai revenit la Penitenciarul Rahova.

„Un deținut condamnat pentru omor calificat, care executase 10 ani din pedeapsă și trecuse prin evaluări și modificări succesive ale regimului de executare, aflat în permisiune de părăsire a penitenciarului, nu s-a mai reîntors în penitenciar. Statisticile arată că o astfel de situație este foarte rară, un caz sau două raportat la mii de permisiuni acordate (ca formă de justiție restaurativă, o tranziție în revenirea în societate a deținutului la data eliberării).

Dar chiar și un singur caz necesită investigație promptă (și am trimis corpul de control la Rahova) și soluții de remediere. Cheia poate fi în utilizarea superioară a tehnologiei în sistemul penitenciar”, a scris Marinescu, pe pagina sa de Facebook.

Ministerul Justiției va cumpăra anul acesta 6.000 de brățări electronice de monitorizare

El a adăugat că a solicitat bugetarea în acest an a achiziției de 6.000 de brățări electronice care vor permite monitorizarea inclusiv a celor care primesc asemenea permisiuni.

„De asemenea, am solicitat conducerii ANP să analizeze ca în monitorizarea perimetrelor de detenție sau a celor de lucru exterior ale deținuților să fie utilizate drone și sisteme de IA. Tot instrumente de IA trebuie să sprijine personalul de specialitate în evaluarea deținuților în vederea acordării de recompense, inclusiv pentru depistarea unor riscuri”, a transmis Radu Marinescu.

