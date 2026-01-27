7.3 C
Craiova
marți, 27 ianuarie, 2026
Poliţist rănit după ce o autospecială, cu semnale luminoase şi acustice pornite, a fost lovită de un autoturism

De Daniela Moise

Un poliţist a fost rănit, luni seară, după ce autospeciala de poliţie în care se afla, şi care avea semnale luminoase şi acustice în funcţiune, a fost lovită de un autoturism.

Accidentul s-a produs la intersecţia bulevardului Regele Mihai I cu bulevardul Unirii, în municipiul Baia Mare.

O autospecială de poliţie, care se deplasa în regim prioritar, cu semnale luminoase şi acustice în funcţiune, a fost acroşată de un alt autoturism, al cărui conducător auto nu ar fi acordat prioritate de trecere. În urma impactului au rezultat pagube materiale, precum şi rănirea unui agent de poliţie.

Ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În acest caz a fost întocmit dosar penal şi se continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă.

