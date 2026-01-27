Un mort și trei răniți după ce un TIR a lovit un microbuz

O persoană a murit și alte trei au fost rănite în urma unui accident rutier care s-a produs, luni seară, pe DN 17 între localitățile Stroiești și Ilișești.

Potrivit acestora, în eveniment au fost implicate un TIR, fără încărcătură, și un microbuz. Primele date de la fața locului indicau că TIR-ul ar fi pătruns pe contrasens,

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă dotată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul a trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

În microbuz se aflau patru persoane, doi bărbați și două femei. Șoferul microbuzului este din Fălticeni și se întorcea din străinătate.

Conducătorul microbuzului a rămas încarcerat, fiind nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare pentru extragerea acestuia. Din nefericire, după extragere, s-a declarat decesul acestuia de către medicul de pe una dintre ambulanțele SAJ.

Celelalte trei persoane din microbuz au primit îngrijiri medicale și au fost transportate la UPU a Spitalului Județean Suceava.

Conducătorul TIR-ului nu necesită îngrijiri medicale.

