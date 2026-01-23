Haine și încălțăminte contrafăcute, confiscate de la magazine din Râmnicu Vâlcea

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au desfășurat, în data de 23 ianuarie 2026, o acțiune pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, pe linia prevenirii și combaterii faptelor de contrafacere a produselor de îmbrăcăminte și încălțăminte.

În cadrul activităților desfășurate, au fost verificați doi operatori economici, cu puncte de lucru situate pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.

Ca urmare a verificărilor efectuate, polițiștii au instrumentat un dosar de urmărire penală, constituit sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de Legea privind protecția mărcilor și indicațiilor geografice.

Totodată, au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor 126 de articole de încălțăminte și 354 de articole de îmbrăcăminte, susceptibile de a fi contrafăcute, purtând însemnele unor mărci înregistrate. Bunurile au fost evaluate la suma totală de aproximativ 110.000 de lei.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și dispunerii măsurilor legale.

