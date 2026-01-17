Craiovean de 18 ani, reținut după ce a bătut un băiat în parcarea unui centru comercial

Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Craiova au reținut vineri, pentru 24 de ore, un tânăr de 18 ani, din municipiul Craiova, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Polițiștii au fost sesizați pe 9 ianuarie, de către un tânăr de 18 ani, din comuna Giubega, că în timp ce se afla în parcarea unui centru comercial din Craiova ar fi fost agresat fizic de către un alt tânăr, care apoi a fugit.

Polițistii au întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violenţe și, în urma activităţilor specifice desfăşurate, au identificat un tânăr de 18 ani, din Craiova. Acesta părăsise țara imediat după comiterea faptei.

Vineri, în baza unei informaţii obţinute, polițiștii au pus în executare un mandat de aducere, tânărul fiind depistat în aeroportul Otopeni și condus la sediul Secției 5 Poliție Craiova pentru audieri.

Acesta a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Ulterior, a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, care a dispus față de acesta măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

