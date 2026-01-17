Opt persoane, rănite într-un accident produs de un șofer băut care a intrat pe contrasens

Opt persoane au fost rănite, vineri seară, după ce un autoturism condus de un șofer băut a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu o altă maşină. Accidentul a avut loc pe DN 25, în afara comunei gălățene Drăgăneşti.

Din primele cercetări a reieşit că un autoturism condus de un bărbat de 26 de ani, din localitatea Lieşti, ar fi pătruns pe sensul opus de mers şi s-a ciocnit cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 29 de ani, din Tecuci.

În urma impactului, au fost răniţi cei doi şoferi şi şase pasageri din cele două autoturisme, cu vârste cuprinse între 3 şi 26 de ani. O adolescentă de 15 ani a fost transportată în comă la spital.

Şoferul de 26 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat. Testările privind consumul de substanţe interzise au avut rezultate negative pentru ambii şoferi.

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanţelor producerii accidentului.

Citește și: Vâlcea: Doi bărbați au suferit arsuri în urma unui incendiu la o butelie. Unul dintre ei a fost adus cu elicopterul SMURD la SJU Craiova