Vâlcea: Doi bărbați au suferit arsuri în urma unui incendiu la o butelie. Unul dintre ei a fost adus cu elicopterul SMURD la SJU Craiova

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, astăzi în jurul prânzului, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și de prim ajutor medical, ca urmare a unui incendiu produs la o butelie în localitatea Prundeni.

S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Drăgășani, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și două ambulanțe SAJ. A fost anunțat și SVSU din localitate.

La sosirea pompierilor incendiul era stins.

Doi bărbați au suferit arsuri: o victimă prezenta arsuri la nivelul membrelor superioare, feței și spatelui, iar cea de-a doua victimă arsuri la nivelul membrelor superioare si nivelul fetei.

A fost solicita elicopter SMURD de la Dolj.

Cele două victime au fost preluate de ambulanța SAJ și de elicopter și transportate la Slatina, respectiv Craiova.

Pompierii militari vâlceni au asigurat și măsuri de prevenire și stingere a incendiilor.

Prevenirea incidentelor începe cu responsabilitatea fiecăruia

Nerespectarea măsurilor de prevenire poate atrage sancțiuni contravenționale, conform legislației în vigoare.

Măsuri de prevenire a incidentelor provocate de utilizarea buteliilor de gaz:

• utilizați doar butelii omologate, prevăzute cu reductoare conforme;

• montați și verificați periodic furtunul de alimentare, care trebuie să fie marcat și în termen de valabilitate;

• nu folosiți butelii defecte și nu le amplasați în apropierea surselor de căldură;

• verificați etanșeitatea instalației cu apă cu săpun, nu cu flacără;

• în cazul mirosului de gaz:

• opriți imediat alimentarea,

• aerisiți încăperea,

• nu acționați întrerupătoare electrice și nu aprindeți focul,

• părăsiți locuința și apelați 112;

• se recomandă dotarea locuinței cu detectoare de gaz și fum, precum și cu stingătoare de incendiu.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „GENERAL MAGHERU” al județului Vâlcea reamintește cetățenilor că prevenirea incidentelor începe cu responsabilitatea fiecăruia, iar respectarea regulilor de siguranță poate salva vieți și bunuri materiale.

