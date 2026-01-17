Dolj: Bărbat reținut complicitate la înșelăciune și la uz de fals

Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Craiova au reţinut vineri, pentru 24 de ore, un bărbat de 43 de ani, din municipiul București, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la înșelăciune și complicitate la uz de fals.

Bărbatul în cauză ar fi ajutat în mod direct un bărbat de 55 de ani, din municipiul București (reținut de polițiști la data de 13 noiembrie 2025 sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals). Bucureșteanul ar fi condus un autoturismul din capitală până în municipiul Craiova, unde complicele lui ar fi comis faptele, și apoi înapoi la București.

Totodată, acesta ar fi înstrăinat bunurile provenite în urma săvârșirii infracțiunilor.

Vineri, polițiștii au pus în executare un mandat de aducere, bărbatul din București, fiind condus la sediul Secției 5 Poliție Craiova pentru audieri. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Cercetările sunt continuate de poliţişti urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă.

Citește și: Mehedinți: Incendiu la un tablou electric de pe o stradă din Drobeta