Mehedinți: Incendiu la un tablou electric de pe o stradă din Drobeta

Detașamentul de Pompieri Drobeta Turnu Severin a fost solicitat să intervină vineri noapte pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un tablou electric situat pe Aleea Constructorului din municipiu.

La fața locului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea pompierilor incendiul se manifesta cu flacără puternică la tabloul electric și mai multe coșuri de gunoi. Incendiul a fost lichidat în scurt timp, nefiind înregistrate victime.

