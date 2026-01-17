Mehedinți: Incendiu la un tablou electric de pe o stradă din Drobeta

-2.2 C
Craiova
sâmbătă, 17 ianuarie, 2026
Știri de ultima orăLocalMehedinţiMehedinți: Incendiu la un tablou electric de pe o stradă din Drobeta

De Daniela Moise

Detașamentul de Pompieri Drobeta Turnu Severin a fost solicitat să intervină vineri noapte pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un tablou electric situat pe Aleea Constructorului din municipiu.

La fața locului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea pompierilor incendiul se manifesta cu flacără puternică la tabloul electric și mai multe coșuri de gunoi. Incendiul a fost lichidat în scurt timp, nefiind înregistrate victime.

