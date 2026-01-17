Vâlcea: Bărbat dat dispărut de familie după ce a plecat de acasă noaptea

Polițiștii Municipiului Drăgășani desfășoară activități de identificare a numitului Șișu Jan, în vârstă de 45 de ani, din comuna Lungești, județul Vâlcea.

Din verificările efectuate a reieșit că acesta ar fi plecat voluntar de la domiciliu în data de 16 ianuarie 2026, în jurul orei 22.00, fără a mai reveni până în prezent.

Are aproximativ 1,75 metri înălțime, 75 kg, păr negru.

La momentul plecării era îmbrăcat cu pantaloni de trening de culoare neagră și geacă albastră cu glugă.

Orice persoană care poate furniza informații utile pentru găsirea acestuia este rugată să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

