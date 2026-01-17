María Machado speră că va fi cândva „președinte al Venezuelei”, după ce i-a intrat în grații lui Donald Trump dăruindu-i Premiul Nobel pentru Pace

Opozantă venezueleană María Corina Machado e de părere că va fi aleasă președinte al Venezuelei „la momentul potrivit”. Laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025 s-a întâlnit joi, 15 ianuarie, cu Donald Trump și i-a oferit dăruit acestuia premiul ei, la care președintelui american râvnea atât de tare.

„Cred că există o misiune de îndeplinit și că vom transforma Venezuela în acest pământ al harului și că voi fi aleasă președinte al Venezuelei la momentul potrivit și că voi fi prima femeie care ocupă această funcție”, a declarat Machado în emisiunea „Fox and Friends Weekend”, relatează AFP.

Având în vedere că Delcy Rodriguez a fost numită deja președinte la Caracas, ca urmare a arestării lui Nicolas Maduro de către SUA, Machado ar fi a doua.

Donald Trump: „A fost o mare onoare”

Casa Albă anunță că președintele Donald Trump va păstra Premiul Nobel pentru Pace al liderului opoziției venezuelene María Corina Machado, după ce aceasta i l-a înmânat în timpul întâlnirii lor de joi, 15 ianuarie.

„A fost o mare onoare să o întâlnesc astăzi pe María Corina Machado, din Venezuela”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social. „María mi-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace pentru munca pe care am depus-o. Un gest minunat de respect reciproc”, a adăugat el.

Machado a lăsat medalia la Casa Albă, iar aceasta se află în prezent în posesia președintelui, potrivit unei surse familiarizate cu subiectul.

Trump a râvnit mult timp acest premiu, dar comitetul care îl acordă a precizat clar că acesta nu poate fi împărțit sau transferat. „O medalie poate schimba proprietarul, dar titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace nu poate”, a afirmat acesta într-o postare pe X.

