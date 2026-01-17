Copil de 10 ani, tăiat cu cuțitul de un alt copil pentru o jucărie

Un copil de 10 ani din comuna Viziru, județul Brăila, a fost agresat cu un cuțit de un alt copil de aceeași vârstă după ce s-au certat pentru o jucărie.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Însurăței au fost sesizați vineri, în jurul orei 16.40, prin apel 11,2 de către un bărbat, cu privire la faptul că fiul său, de 10 ani, din comuna Viziru, ar fi fost agresat cu un cuțit.

„Din primele verificări se pare că minorul de 10 ani, în timp ce se afla în extravilanul localității Viziru, ar fi fost agresat de un alt minor de 10 ani, din comuna Viziru, pe fondul unei neînțelegeri legate de o jucărie. Minorul agresat a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul“, a transmis IPJ Brăila.

Băiatul atacat a fost transportat la spital cu mai multe tăieturi pe corp. Din cauza severităţii rănilor – acesta suferind leziuni la nivelul plămânilor – medicii iau în considerare transferul său de urgenţă la Spitalul pentru Copii din Galaţi, unde poate beneficia de tratament chirurgical specializat.

„I-a dat geaca jos și l-a tăiat de mai multe ori pe corp, cu un cuțit. Era plin de sânge. S-au certat pe o jucărie kendama”, a declarat un martor pentru presa locală.

Citește și: Dolj: Bărbat rănit după ce mașina sa a fost lovită de un șofer beat