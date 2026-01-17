Dolj: Bărbat rănit după ce mașina sa a fost lovită de un șofer beat

Un bărbat a fost rănit vineri noapte după ce mașina sa a fost lovită din spate de un șofer beat. Accidentul s-a petrecut pe DN 6, în afara localității Beharca.

Polițiștii au stabilit că un bărbat, de 46 de ani, din Ișalnița, în timp ce conducea un autoturism pe DN 6, în afara localității Beharca, din direcția Craiova către Filiași, nu ar fi păstrat o distanţă suficientă față de autoturismul condus în fața sa de către un bărbat de 52 de ani, din Coțofenii din Față, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, bărbatul de 52 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind conștient și cooperant.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcootest. Rezultatul a fost negativ pentru conducătorul auto rănit. Șoferul care a provocat accidentul a avut însă o concentraţie de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei. Mostrele biologice vor fi înaintate la IML, urmând a fi dispuse măsuri legale.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Citește și: Doi răniți în urma unei explozii produse într-un bloc