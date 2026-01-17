Doi răniți în urma unei explozii produse într-un bloc

Două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din Alba Iulia.

În aceată dimineață, în jurul orei 06.55, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată, prin 112, că pe strada Arnsberg din municipiu a avut loc o explozie.

Potrivit primelor informații, se pare că explozia s-a produs după ce un bărbat de aproximativ 35 de ani a intrat într-un apartament situat la etajul 3 și a aprins becul. Acesta a fost surprins de suflul deflagrației și a suferit arsuri de gradul 1 și 2 pe față și corp. Bărbatul a fost transportat, conștient, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia.

O locatară de 24 de ani, în timp ce se autoevacua, s-a rănit la picorul drept și a fost și ea transportată la spital.

Din primele date, cinci apartamente și două autoturisme parcate în proximitatea blocului au fost afectate de deflagrație.

20 de locatari au fost evacuați. Cel mai probabil explozia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze.

La fața locului se află echipe de la Delgaz Grid și E-On, care verifică împreună cu ISU Alba concentrația de gaz. Spațiile din blocul respectiv au fost ventilate, iar alimentarea cu gaze și energie electrică a fost sistată.

Potrivit autorităților, se vor găsi soluții, inclusiv de cazare hotelieră, pentru toate persoanele evacuate din bloc care nu vor decide să meargă la rude sau în altă parte.

