Gorj: Bărbat care s-a aruncat în râul Jiu, salvat de pompieri

Un bărbat de 35 de ani, din Târgu Jiu, care a vrut să se sinucidă, a fost salvat de pompieri, joi noapte, din râul Jiu. A fost scos în șoc hipotermic din apă și transportat la spital.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Gorj, Florin Chisim, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02.00, o femeie a apelat 112, semnalând faptul că prietenul ei a plecat voluntar de la domiciliu cu intenția de a se sinucide, afirmând că vrea să se arunce în apa râului Jiu.

„Informațiile erau insuficiente pentru noi, dar, având în vedere faptul că persoana locuiește în zona de sud a orașului Târgu Jiu, au fost direcționate echipaje de intervenție specializate în misiuni de salvare și acordare a primului ajutor calificat din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Jiu, dar și echipaje de jandarmi și polițiști pentru recunoașteri în teren, în speranța că bărbatul va fi găsit înainte de a-și pune planul în aplicare.

Colegii noștri au parcurs o parte din cursul râului Jiu din zona de sud a orașului, iar cu ajutorul lanternelor au văzut bărbatul în apă. A început o misiune contracronometru de salvare, în care adrenalina și emoțiile au atins cote maxime pentru că toți, pompieri, jandarmi și polițiști, ne doream să facem tot ceea ce este omenește posibil pentru a-l salva pe bărbat.

Timpul nu a permis lansarea la apă a ambarcațiunilor de salvare, așa că unul dintre colegii noștri a intervenit pe burtă, târâș, pe apa înghețată a râului Jiu, asigurat cu ajutorul unei cordeline de către colegii de la mal, reușind să-l prindă pe bărbatul aflat în apă și să-l tragă la mal’, a transmis, vineri, pe facebook, ISU Gorj.

Bărbatul se afla în șoc hipotermic, a fost preluat imediat de către echipajul SMURD, stabilizat, iar ulterior a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgu Jiu.

