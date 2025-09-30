Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025: 178 de jurați și aproape 1.300 de ore dedicate evaluării

Aproape 1.300 de ore au fost dedicate procesului de jurizare a directorilor de școală înscriși la Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025, eveniment organizat de Asociația pentru Valori în Educație (AVE).

Un număr de 178 de jurați – lideri din business, specialiști în recrutare, reprezentanți ai ONG-urilor, elevi, foști câștigători ai galei, jurnaliști și oficiali ai Ministerului Educației – au evaluat munca directorilor.

La ediția din acest an s-au înscris 154 de directori de școală, dintre care 12 au ajuns în etapa finală de jurizare națională la București.

Patru premii, câte 3.500 de euro fiecare

Pe 20 octombrie 2025, la Opera Națională București, vor fi desemnați câștigătorii la cele patru categorii:

Inovare,

Egalitate de Șanse,

Antreprenoriat,

Directorul Anului 2025.

Fiecare premiu este în valoare de 3.500 de euro, sumă destinată continuării sau inițierii unui proiect educațional în comunitate. În plus, laureații vor intra în Programul de Transformare a Școlilor din România și vor face parte din juriul ediției viitoare.

Declarații

„Rolul unui director de școală este unul complex (…). Este nevoie de un efort comun pentru a co-crea un ecosistem care să sprijine elevul să își atingă potențialul”, a declarat Radu Manolescu, cofondator și președinte al boardului AVE România.

„A juriza a fost mai puțin un exercițiu de evaluare și mai mult un dans al perspectivelor. Am întâlnit directori excepționali, oameni care schimbă viețile copiilor și devin resurse în comunitățile de unde vin”, a spus Daniela Claudia Orășanu, câștigătoarea titlului Directorul Anului 2024

Gala, ajunsă la ediția a IX-a, recunoaște directorii care transformă școlile prin curaj, perseverență și viziune. Din 2017, 34 de directori au fost premiați și au devenit repere de leadership în educație.

