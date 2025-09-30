17.8 C
Craiova
marți, 30 septembrie, 2025
Premiera „Trubadurul" la Opera Română Craiova

Premiera „Trubadurul” la Opera Română Craiova

De Mariana BUTNARIU

Iubitorii muzicii sunt invitați duminică, 5 octombrie, la premiera operei „Trubadurul”, în deschiderea stagiunii Operei Române Craiova.

Premiera operei „Trubadurul” („Il Trovatore”) deschide stagiunea 2025-2026 a Operei Române Craiova, duminică, 5 octombrie, pe scena Cercului Militar. Fiecare spectacol al noii stagiuni dedicate Centenarului Elena Teodorini este un tribut adus marii artiste, patroana spirituală a Operei craiovene, în anul 2026 lumea muzicală comemorând un veac de la trecerea în eternitate a legendarei soprane.

Noua punere în scenă a capodoperei verdiene, concepută de regizorul italian Chris Catena, cu decoruri realizate de Răsvan Drăgănescu, costume de Silvia Zanardi și o coregrafie specială creată de Stefania Cotroneo,aduce în prim-plan dramatismul și emoția bine-cunoscutei povești despre dragoste și răzbunare.

Celebrele personaje vor fi întruchipate de interpreți de prestigiu:

  • Renata Vari (Leonora),
  • Licia Toscano (Azucena),
  • David Baños (Manrico),
  • Armando Piña (Contele de Luna),
  • Ioan Cherata (Ferrando),
  • Corina Vlada (Ines),
  • Petrișor Efrem (Ruiz),
  • Say Ufuk Gengis (Un mesager),
  • Cristian Fofucă (Un țigan bătrân),
  • Orchestra,
  • Corul,
  • Baletul Operei Române Craiova, sub conducerea muzicală a maestrului Mattia Rondelli.

