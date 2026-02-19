Ce pensii speciale vrea să mai taie guvernul

Guvernul pregătește noi modificări legislative pentru mai multe categorii de pensionari speciali, după decizia recentă a Curții Constituționale privind pensiile magistraților. În ultimii ani, numărul acestora a tot crescut.

Miercuri, Curtea Constituțională a declarat validă reforma pensiilor magistraților promovată de guvern. Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii, în momentul de față avem aproape 5.800 de foști procurori și judecători care primesc o pensie medie lunară de puțin peste 25.400 de lei. Dintre aceștia, doar puțin peste 2.500 au o pensie calculată pe principiul contributivității, pe contribuția pe care au plătit-o în anii de carieră profesională. Iar această parte reprezintă doar 7.500 de lei din totalul de 25.477 de lei. Drept urmare, numai pensiile magistraților ne costă în momentul de față în jur de 340-345 de milioane de euro anual, arată Euronews Romania.

Care sunt categoriile care ar putea pierde pensiile speciale

Magistrații nu sunt singurii beneficiari de pensii speciale, iar numărul acestora a tot crescut în ultimul an. Sunt peste șase mii de foști aviatori, diplomați, personal auxiliar în instanțe, funcționari publici, parlamentari și ai Curții de Conturi. În cazul personalului auxiliar, numărul acestora în ultimul an a crescut cu peste 200 de persoane și beneficiază de o pensie medie netă de puțin peste 7.000 de lei.

Foștii aviatori au o pensie de peste 13.000 de lei, iar angajații de la Curtea de Conturi au o pensie medie netă de peste 10.000 de lei.

Pentru toate aceste categorii, însă, urmează să aibă loc acum o modificare care va aduce la diminuarea acestor beneficii pentru că Guvernul, încurajat de decizia CCR pe pensiile magistraților, intenționează să uniformizeze sistemul de intrare la pensie și de calculare a acestor beneficii, așa cum au făcut-o în cazul foștilor magistrați.

Astfel, din primăvara acestui an, când se va veni cu acest proiect de lege, pensiile celorlalți beneficiari ar urma să fie calculate în funcție de ultimul salariu aflat în plată.

Calcularea presupune o cotă de maximum 70% față de 80% din ultimul salariu brut, cum este în momentul de față, iar vechimea va crește etapizat pentru a nu se mai pensiona la 48-50 ca în momentul de față, ci până la vârsta standard de 65 de ani. O altă condiție este vechimea în muncă crescută de la 25 de ani, în momentul de față, la 35 de ani.

Peste 19.000 de politicieni, potențiali beneficiari ai pensiilor speciale

Acestea nu sunt singurele categorii de pensionari speciali pe care Guvernul i-a luat în vizor pentru că există și o lege a pensiilor speciale pentru aleșii locali, primari și președinți de CJ-uri. Totuși, aceasta nu a fost aplicată niciodată.

S-au prorogat aceste prevederi de la un an la altul, iar în momentul de față sunt aproximativ 19.000 de potențiali beneficiari, iar pensiile acestora se calculează în funcție de numărul de mandate.

De exemplu, un fost președinte de CJ poate să ajungă la o pensie de peste 18.000 de lei dacă are trei mandate, iar asta înseamnă o povară bugetară pe care Guvernul Bolojan nu vrea să o suporte. Potrivit surselor Euronews, este posibil ca în acest an să se vină cu o propunere de eliminare a acestor pensii pentru aleșii locali.

