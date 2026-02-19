Mașinile fabricate în China, interzise în preajma unităților militare și cazărmilor din Polonia

Ministerul polonez al Apărării a anunţat miercuri un ordin care interzice vehiculelor fabricate în China să intre în unităţile militare protejate şi să circule în preajma bazelor şi cazărmilor, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Ministrul polonez al apărării, Wladzslaw Kosiniak-Kamysz, a prezentat decizia drept „justificată”, întrucât, susţine el, „răspunde unei tendinţe globale de securitate” şi a menţionat că „inclusiv China a interzis maşinilor electrice americane să intre în instalaţiile sale militare”.

Măsura, propusă de Statul Major al armatei poloneze, are ca obiectiv să reducă riscurile de spionaj cibernetic şi scurgerea de date sensibile prin intermediul dispozitivelor instalate pe vehiculele fabricate în China.

Şeful Statului Major polonez, generalul Wieslaw Kukula, şi-a exprimat anterior îngrijorarea cu privire la „riscurile integrării sistemelor digitale în vehiculele moderne” chinezeşti.

Astfel, susţine respectivul general polonez, senzorii, camerele şi dispozitivele GPS instalate pe aceste vehicule ar putea fi utilizate de serviciile de informaţii străine pentru a cartografia instalaţiile armatei, a le fotografia sau chiar a urmări soldaţii.

Poliția intenționează să implementeze și ea măsura

Serviciul de Protecţie a Statului (SOP), responsabil cu protecţia personalităţilor politice, a introdus recent o interdicţie similară, iar poliţia poloneză analizează în ce măsură va putea implementa astfel de măsuri la instalaţiile sale.

Dispoziţiile privesc toate vehiculele chineze şi obligă în plus proprietarii vehiculelor de orice marcă să deconecteze dispozitivele de monitorizare şi înregistrare înainte de a intra într-o instalaţie militară. De asemenea, vizitatorii pot avea vehiculele escortate în interiorul sau în apropierea bazelor militare.

Polonia se alătură astfel altor ţări care au adoptat restricţii similare, precum Regatul Unit, care, din aprilie 2025, a interzis parcarea vehiculelor electrice chinezeşti la o distanţă de mai puţin de trei kilometri de bazele militare sensibile, sau Statele Unite, care au interzis utilizarea fondurilor federale pentru achiziţionarea de flote de vehicule fabricate în China.

