Un hoţ a spart trei apartamente într-o singură zi şi a furat bani și un seif în care era un pistol

Un hoţ a spart trei locuințe într-o singură zi, în comuna clujeană Floreşti. Individulul a reuşit să intre prin efracţie în trei apartamente situate în acelaşi bloc și a furat bani și un seif în care era un pistol.

Polițiștii din cadrul secției 6 Poliție Rurală Florești au fost sesizați marți, de un bărbat de 33 de ani, din comuna Florești, că, în aceeași zi, persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept în locuința sa, prin efracție.

Din interior aceștia ar fi sustras un seif prins în perete, care conținea aproximativ 14.000 de euro și un pistol neletal, în valoare de 3.000 de lei.

În urma verificărilor a rezultat că, în aceeași perioadă, aceleași persoane ar fi pătruns, prin modalități similare, în alte două apartamente situate în aceeași zonă. Dintr-unul dintre imobile ar fi fost sustrasă suma de 1.500 de lei, iar în cel de-al treilea apartament ar fi fost răvășite bunuri, fără a fi reclamată sustragerea unor obiecte de valoare.

Prejudiciul total cauzat este estimat la aproximativ 14.000 de euro și 4.500 de lei.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat și infracțiunea de tentativă la furt calificat, în vederea depistării persoanelor bănuite şi recuperării prejudiciului.

