Ilie Bolojan micșorează subvențiile pentru partide. Guvernul Ciolacu a fost cel mai darnic

Partidele politice vor primi în 2026 subvenții de 209 milioane de lei de la bugetul de stat, cea mai mică sumă din ultimii șapte ani. Chiar și după această reducere, finanțarea rămâne de 26 de ori mai mare decât în 2008, primul an în care a fost aplicată legea privind finanțarea partidelor.

Creșterea spectaculoasă a fondurilor a început în 2018, după modificarea legislației care a legat subvenția de PIB și a majorat semnificativ procentul alocat formațiunilor politice, arată publicația Cotdianul.ro

Câți bani primeau partidele în 2008

Legea privind finanțarea partidelor politice a intrat în vigoare în 2008. În acel an, formațiunile politice parlamentare au primit în total 8,1 milioane de lei. Suma s-a învârtit mulți ani în jurul acestei valori.

Banii pentru partide din 2008 până în 2015

– 2008 – 8,1 milioane de lei

– 2009 – 7 milioane de lei

– 2010 – 5,9 milioane de lei

– 2011 – 6 milioane de lei

– 2012 – 6,2 milioane de lei

– 2013 – 6,1 milioane de lei

– 2014 – 6,1 milioane de lei

– 2015 – 6,8 milioane de lei

Din 2016, banii pentru partide au început să fie mai mulți. 14,5 milioane de lei, dublu față de 2009. În 2017, suma s-a dublat iar a ajuns la 30 de milioane de lei.

– 2016 – 14,5 milioane de lei

Ads×

– 2017 – 30 de milioane de lei

Guvernul Ciolacu a fost cel mai darnic cu partidele

Conform sursei citate, din 2018, banii pentru partide au ajuns la niveluri colosale față de 2008. De atunci, nimic nu i-a mai oprit pe politicieni. Sumele au crescut constant și au culminat în 2025, când partidele au primit 386 de milioane de lei. De 48 de ori mai mult decât în 2008.

Guvernul Ciolacu alocase inițial doar 313 milioane de lei, dar, fiind electoral, a suplimentat banii pentru partide cu 73 de milioane de lei.

– 2018 – 170,3 milioane de lei

– 2019 – 254,6 milioane de lei

– 2020 – 252,9 milioane de lei

– 2021 – 234,5 milioane de lei

– 2022 – 233,8 milioane de lei

– 2023 – 227 milioane de lei

– 2024 – 386 de milioane de lei

În 2025, odată cu austeritatea impusă de deficitul enorm, opinia publică a insistat și pe diminuarea banilor pentru partide. Liderii politici s-au lăsat cu greu convinși să taie și de la ei. Astfel, față de suma inițial alocată de 284 de milioane de lei, la rectificarea din octombrie au rămas doar 232 de milioane de lei.

În 2026, guvernul a aplicat promisiunea de a tăia 10% din execuția bugetară. Așa s-a ajuns la 209 milioane de lei. 54% practic din suma primită în anul electoral 2024.

– 2025 – 232 de milioane de lei

– 2026 – 209,2 milioane de lei

Citește și: Un nou-născut prematur a murit din cauză că trei ambulanțe n-au reușit să ajungă la timp