Un nou-născut prematur a murit din cauză că trei ambulanțe n-au reușit să ajungă la timp

Un nou-născut prematur a murit din cauză că cele trei ambulanțe trimise la el n-au reușit să ajungă la timp. Prima ambulanță s-a împotmolit în noroi la 2 km de casă, într-un sat din județul Iași. A doua ambulanță a luat-o pe un drum ocolit și a ajuns în același timp cu a treia ambulanță, după o oră și douăzeci de minute. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Tânăra în vârstă de 19 ani era însărcinată în luna a șaptea. Aproape de ora 1.00 noaptea, i s-a făcut rău, iar familia a sunat la 112. Două ambulanțe au plecat simultan spre satul Bojila, unde locuiește tânăra. Una dintre acestea avea și un echipaj de neonatologie, scrie Știrile Pro TV.

Prima autospecială s-a blocat pe un drum județean care pe o porțiune de aproape 6 km nu este asfaltat.

În timp ce ambulanța specială schimba ruta ca să nu rămână în noroi ca prima, un alt echipaj era trimis spre tânără, din alt punct. Salvatorii ar fi ajuns după aproape o oră și 20 de minute. Copilul nu a putut fi salvat.

„Echipajul de tip B s-a împotmolit. În același timp, echipajul TIM a fost redirecționat spre ruta Voinești- Runcu – Bojila și, în același timp, a fost direcționat un alt echipaj B de la Țibănești care, între timp a ajuns la caz, a găsit nou-născutul în stop cardio-respirator”, a transmis SJU Iași.

Familia susține că bebelușul respira când s-a născut.

Este a doua oară în mai puțin de două săptămâni când o ambulanță nu ajunge la un pacient din zonă din cauza drumului neasfaltat.

La sfârșitul lunii trecute, o ambulanță a rămas blocată în noroi în aceeași zonă. Trebuia să ajungă la un bărbat aflat în stare critică.

