Președintele Senatului: Nu cred că stabilește PSD cine e premier

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat astăzi că nu stabilește PSD ce face PNL cu premierul, cine e premier, așa cum nici liberalii nu stabilesc ce face PSD cu consultările interne pe care le au. El a dat asigurări că PNL susține, fără echivoc, programul de guvernare și pe Ilie Bolojan.

„Atacurile din partea social-democraților sunt una. Eu cred că fiecare ar trebui să-și vadă de partidul lui, ca idee. Deci nu văd aici niciun fel de problemă, în afară de declarații politice care sunt poate prea zgomotoase pentru situația în care ne aflăm acum. Nu cred că stabilește PSD ce face PNL cu premierul, cine e premier, e altă bucătărie internă, așa cum nici noi nu stabilim ce face PSD cu consultările interne pe care le au. E treaba fiecăruia din coaliție”, a spus președintele Senatului, întrebat despre afirmațiile celor de la PSD cu privire la o schimbare din funcție a premierului Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan tocmai a obținut un vot de încredere, în partid

El a precizat că premierul Ilie Bolojan a obținut un vot de încredere, în partid, în urmă cu trei săptămâni.

„Deci nu văd pentru ce l-ar mai cere încă o data, pentru că a fost categoric acel vot de încredere. 47 pentru și 3, cred că, împotrivă. Nu s-a schimbat nimic de atunci. În continuare, PNL susține, fără echivoc, programul de guvernare, pe Ilie Bolojan ca prim-ministru. Deci, mergem înainte!”, a precizat el.

PSD vrea să-l demită pe Ilie Bolojan

Președintele PSD a fost întrebat, luni, într-o conferință de presă, dacă există motive ca premierul Ilie Bolojan să fie demis și dacă da, care ar fi acestea.

„Sunt foarte multe motive, din perspectiva mea. Doar că, în acest moment, ne aflăm în etapa pe care o știți cu toții, cea legată de buget. PSD a anunțat de la începutul lunii decembrie că intrăm într-o perioadă de evaluare a participării noastre la guvernare. Și evaluarea începe, în primul rând, cu noi. Eu am anunțat că vom face evaluarea miniștrilor PSD, în primul rând”, a afirmat Grindeanu.

