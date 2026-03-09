Sorin Grindeanu: Sunt foarte multe motive pentru demiterea lui Bolojan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că sunt foarte multe motive pentru ca premierul Ilie Bolojan să fie demis. El a menționat că social-democrații vor face o evaluare a celor nouă luni de guvernare.

Președintele PSD a fost întrebat, luni, într-o conferință de presă, dacă există motive ca premierul Ilie Bolojan să fie demis și dacă da, care ar fi acestea.

„Sunt foarte multe motive, din perspectiva mea. Doar că, în acest moment, ne aflăm în etapa pe care o știți cu toții, cea legată de buget. PSD a anunțat de la începutul lunii decembrie că intrăm într-o perioadă de evaluare a participării noastre la guvernare. Și evaluarea începe, în primul rând, cu noi. Eu am anunțat că vom face evaluarea miniștrilor PSD, în primul rând”, a afirmat Grindeanu.

PSD fac evaluarea întregii guvernări din ultimele nouă luni

El a precizat apoi că va fi făcută și o evaluare a întregii guvernări.

„Dar nu se va opri această evaluare doar la PSD. Și facem o evaluare, după aceea, a întregii guvernări din ultimele nouă luni. Iar această evaluare va fi făcută în forul pe care vi-l spuneam mai devreme și va fi luată o decizie, unde se va ține cont și de lucrurile bune și de lucrurile proaste care s-au întâmplat în această perioadă. Iar membrii de partid, toți primarii PSD, consilierii județeni, toată lumea va vota în cunoștință de cauză”, a explicat președintele PSD.

