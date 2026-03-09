PSD cere USR să facă altă propunere pentru Avocatul Poporului: Cineva care să nu aibă pensie specială

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat că parlamentarii social-democrați refuză să o voteze pe Roxana Rizoiu, propusă de USR pentru funcția de Avocat al Poporului. Într-o declarație făcută luni, 9 martie, liderul PSD spune că motivul refuzului este faptul că specialista beneficiază de pensie specială.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, luni, într-o conferință de presă, dacă PSD va vota în Parlament propunerea USR pentru funcția Avocat al Poporului.

„Nu. Am spus și nu ne răzgândim. USR poate să vină cu altă propunere, care să nu aibă pensie specială. Eu înțeleg că, timp de zece ani, unii în România au susținut lucrurile acestea, dar când e să le și aplice, se mai împiedică. Atunci am zis că poate propunerea noastră le face bine. Dacă tot au propus și au susținut această chestiune, ar trebui să înceapă cu ei. Mă refer la domnii de la USR. Și doamnele. Atunci să propună oameni care nu au pensii speciale în acest funcții. Mă gândesc că se găsește vreunul la USR care să nu aibă pensie specială și care să aibă studiile și să îndeplinească criteriile. Asta le-am cerut, să schimbe propunerea. Să nu fie cineva deținător de pensie specială. Dacă îndeplinesc această cerință vom vota, dacă nu, nu”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ministrul Apărării Radu Miruță: Nu toți pensionarii speciali sunt toxici, corupți și netrebnici

USR o susține pentru funcția de Avocat al Poporului pe Roxana Rizoiu, fost funcționar în Ministerul Justiției și în Ministerul de Externe. Rizoiu s-a pensionat la vârsta de 50 de ani și este beneficiară de pensie specială.

Președintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că Roxana Rizoiu este extrem de calificată, a fost de două ori agent guvernamental pentru România la CEDO și este una dintre cele mai importante experte pentru drepturile omului. Fritz consideră că există un anumit scepticism din partea unora în privința ei tocmai pentru că nu ascultă comenzi politice.

Ministrul Apărării Radu Miruță susține, în contextul nominalizării lui Rizoiu, că nu toți pensionarii speciali sunt „toxici, corupți și netrebnici”.

„Suntem împotriva ideii de pensie specială. Dar dacă n-am avut putere să schimbăm asta încă, nu înseamnă că oamenii care sunt beneficiari de pensii speciale sunt toți toxici”, a explicat Radu Miruță.

