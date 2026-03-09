Alertă în Mehedinți: fată de 14 ani din Vânju Mare, dată dispărută. Poliția cere ajutorul populației

Polițiștii din cadrul Poliția orașului Vânju Mare caută o minoră de 14 ani care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.
Sesizarea a fost făcută în seara zilei de 7 martie, la ora 22:42, de către tatăl fetei, un bărbat de 45 de ani din Vânju Mare.
Cine este fata dispărută
Minora dispărută se numește Puțan Lavinia-Andreea și are 14 ani.
Potrivit polițiștilor, aceasta a plecat de la domiciliu, iar până în prezent nu a mai revenit și nici nu a putut fi contactată.
Autoritățile au transmis următoarele semnalmente:
- înălțime: aproximativ 1,73 metri,
- greutate: aproximativ 55 kg,
- față: ovală,
- ochi: căprui,
- păr: negru, lung și drept.
Apel către populație
Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea minorei.
Persoanele care pot oferi informații despre locul în care s-ar putea afla fata sunt rugate să apeleze Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.
Citește și: (VIDEO) Peste 2.000 de produse suspecte de contrafacere, descoperite la Calafat