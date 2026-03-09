12.8 C
Alertă în Mehedinți: fată de 14 ani din Vânju Mare, dată dispărută. Poliția cere ajutorul populației

De Mariana BUTNARIU
Puțan Lavinia-Andreea
Puțan Lavinia-Andreea

Polițiștii din cadrul Poliția orașului Vânju Mare caută o minoră de 14 ani care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

Sesizarea a fost făcută în seara zilei de 7 martie, la ora 22:42, de către tatăl fetei, un bărbat de 45 de ani din Vânju Mare.

Cine este fata dispărută

Minora dispărută se numește Puțan Lavinia-Andreea și are 14 ani.

Potrivit polițiștilor, aceasta a plecat de la domiciliu, iar până în prezent nu a mai revenit și nici nu a putut fi contactată.

Autoritățile au transmis următoarele semnalmente:

  • înălțime: aproximativ 1,73 metri,
  • greutate: aproximativ 55 kg,
  • față: ovală,
  • ochi: căprui,
  • păr: negru, lung și drept.

Apel către populație

Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea minorei.

Persoanele care pot oferi informații despre locul în care s-ar putea afla fata sunt rugate să apeleze Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

