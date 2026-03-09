(VIDEO) Peste 2.000 de produse suspecte de contrafacere, descoperite la Calafat

Polițiștii de frontieră și inspectorii vamali au descoperit peste 2.000 de bunuri susceptibile de a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 654.000 de lei, în urma unei acțiuni desfășurate în zona Calafat.

Controlul a fost realizat de o echipă mixtă formată din polițiști ai Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat – și inspectori vamali din cadrul Direcția Regională Vamală.

Parfumuri și articole vestimentare ascunse într-un camion

Acțiunea a avut loc pe 8 martie, în cadrul unei operațiuni operative de tip „BLITZ”.

Echipa de control a oprit pentru verificări un camion care circula pe ruta Bulgaria – Ungaria.

În urma controlului, autoritățile au descoperit, ascunse printre cutii cu piese auto:

1.680 de parfumuri,

aproximativ 500 de articole de îmbrăcăminte și marochinărie.

Produsele purtau însemnele unor mărci cunoscute și sunt suspectate că ar fi contrafăcute.

Bunurile au fost ridicate, iar polițiștii au deschis dosar penal

Pentru marfa descoperită nu au fost prezentate documente de proveniență sau de transport.

Bunurile, evaluate la aproximativ 654.000 de lei dacă ar fi fost comercializate ca produse originale, au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru punerea în circulație a unor produse care poartă o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.

Acțiuni pentru combaterea produselor contrafăcute

Reprezentanții Poliției de Frontieră precizează că astfel de controale sunt desfășurate permanent pentru prevenirea și combaterea traficului de produse contrafăcute.

Autoritățile subliniază că aceste acțiuni contribuie la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și la combaterea comerțului ilegal.

