„Tati, o să fie bine?” Povestea lui Eric, băiatul de 11 ani care luptă cu o formă agresivă de cancer

„Tati, o să fie bine?” Este întrebarea pe care Eric Butnariu, un băiat de doar 11 ani, i-a pus tatălui său în ziua în care medicii au rostit diagnosticul care le-a schimbat viața: Limfom Burkitt, una dintre cele mai agresive forme de cancer limfatic.

Pentru un copil de 11 ani, viața ar trebui să însemne prieteni, școală, joacă și planuri pentru vacanța de vară. Pentru Eric, copilăria s-a oprit brusc într-un salon de spital.

Diagnosticul care a schimbat totul

Totul a început cu un ganglion mărit. Părinții au mers la medic convinși că este o problemă minoră. Au urmat analize, investigații și o intervenție medicală.

Verdictul a venit însă ca un trăsnet: cancer.

„Nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge să învăț pe de rost termeni medicali sau să îmi țin copilul de mână într-o secție de oncologie. În ziua aceea lumea noastră s-a oprit. Eric m-a privit și m-a întrebat: «Tati, o să fie bine?» I-am spus că da. Pentru că un tată nu are voie să spună altceva”, povestește tatăl băiatului.

Tratamentul trebuie început urgent

Medicii au recomandat începerea cât mai rapidă a tratamentului într-o clinică specializată din Italia.

Urmează o perioadă lungă și dificilă:

chimioterapie,

internări repetate,

cel puțin doi ani de tratament.

Costurile pentru tratament și cazare se ridică la aproximativ 50.000 de euro, o sumă imposibil de suportat pentru familia copilului.

O campanie pentru șansa lui Eric

Pentru a-l ajuta pe Eric să înceapă tratamentul, Asociația Salvează o inimă a lansat o campanie de strângere de fonduri.

„În fiecare an întâlnim familii care primesc peste noapte diagnostice devastatoare. În spatele acestor povești nu sunt statistici, ci copii care își doresc lucruri simple: să meargă la școală, să alerge, să își trăiască copilăria. Eric este unul dintre acești copii. Iar când o comunitate se unește, lucrurile care par imposibile devin posibile”, a declarat Vlad Plăcintă, președintele asociației.

Promisiunea părinților

Pentru părinții lui Eric, fiecare zi este o promisiune.

Promisiunea făcută fiului lor.

„Suntem doar doi părinți care își iubesc copilul mai mult decât orice pe lume. Ne dorim pentru Eric lucrurile simple pe care le merită orice copil: să meargă la școală, să râdă cu prietenii, să își trăiască copilăria. Am face orice pentru el. Dar, în această luptă, avem nevoie și de oameni care să fie alături de noi și să creadă că Eric merită șansa la viață.”

Cum îl putem ajuta pe Eric

🔗 Donații online

https://salveazaoinima.ro/eric-butnariu/

Denumire entitate: Asociația „Salvează o inimă”

CUI: 31015982

Cont RON:

RO94RNCB0041182104010001

Cont EURO:

RO67RNCB0041182104010002

SWIFT/BIC: RNCBROBUXXX

La detaliile plății menționați: ERIC BUTNARIU

