Petrolul se apropie de 111 dolari pe baril, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu

Prețul petrolului a crescut puternic luni dimineață, pe fondul temerilor investitorilor că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea afecta grav piețele energetice și economia globală.

Cotația barilului de petrol Brent Crude din Marea Nordului a urcat cu aproape 19%, ajungând la aproape 111 dolari, după ce săptămâna trecută crescuse deja cu aproximativ 28%, potrivit agențiilor Reuters și DPA.

Petrolul american depășește 100 de dolari

Și cotația petrolului american West Texas Intermediate (WTI) a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, un nivel care nu mai fusese atins din anul 2022.

Creșterea vine în contextul în care investitorii se tem că războiul din regiune ar putea perturba livrările globale de energie.

G7 analizează utilizarea rezervelor strategice de petrol

Potrivit Financial Times, miniștrii de finanțe ai statelor din G7 discută posibilitatea eliberării unor rezerve strategice de petrol.

Măsura ar urma să fie coordonată de International Energy Agency (IEA) pentru a stabiliza piețele energetice.

Pe agenda reuniunii figurează și impactul economic al conflictului asupra economiei mondiale.

Dolarul se apreciază pe fondul crizei energetice

În paralel, dolarul american s-a apreciat semnificativ, ajungând la aproape 159 de yeni, înainte de a pierde o parte din câștiguri după apariția informațiilor privind posibila intervenție a G7.

„Dolarul este considerat o valoare de refugiu și beneficiază de statutul Statelor Unite de exportator net de energie”, a explicat Ray Attrill, director în cadrul National Australia Bank.

Piețele financiare reacționează la creșterea prețului petrolului

În același timp, piețele bursiere și cotațiile metalelor prețioase au scăzut, investitorii fiind îngrijorați că scumpirea energiei ar putea accelera inflația și ar afecta creșterea economică globală.

„Cu cât conflictul durează mai mult, cu atât pagubele vor fi mai mari, într-un efect de domino”, a avertizat Michael Every, analist la Rabobank.

Strâmtoarea Ormuz, punct strategic pentru piața petrolului

Tensiunile din regiune au dus deja la suspendarea unei părți semnificative din livrările globale de petrol și gaze, potrivit BBC.

Iran a restricționat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, după atacuri asupra infrastructurii energetice din regiune.

Ministrul Energiei din Qatar a avertizat că prețul petrolului ar putea ajunge la 150 de dolari pe baril în următoarele două-trei săptămâni dacă petrolierele nu vor putea traversa zona.

