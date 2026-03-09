Plăcuțe de înmatriculare vândute cu sute de mii de franci în Elveția. Record de 390.000 CHF pentru „SO 1”

Licitațiile pentru plăcuțe de înmatriculare din Elveția au devenit adevărate evenimente cu miză mare, în care combinațiile rare de cifre se vând pentru sume impresionante.

Numerele scurte sau speciale – precum „SO 1” sau „ZH 24” – pot ajunge la prețuri de sute de mii de franci elvețieni, fiind considerate simboluri de statut și chiar investiții.

Record de aproape 400.000 de franci

Cel mai mare preț plătit vreodată pentru o plăcuță de înmatriculare elvețiană a fost pentru combinația „SO 1”, care s-a vândut la începutul anului 2026 pentru aproximativ 390.000 de franci elvețieni.

Recordul anterior fusese stabilit în 2024, când plăcuța „ZH 24” a fost adjudecată pentru 299.000 de franci.

Printre alte vânzări notabile se numără:

„ZH 11” – aproximativ 262.000 CHF,

„ZG 10” – aproximativ 233.000 CHF.

De ce sunt atât de valoroase aceste numere

Valoarea plăcuțelor este influențată în principal de numărul de cifre. Cu cât numărul este mai mic, cu atât este mai rar și mai dorit.

Numerele cu o singură cifră sau două cifre sunt cele mai căutate și sunt percepute ca simboluri de prestigiu.

În unele cantoane, plăcuțele pot fi revândute sau transferate, ceea ce le transformă și într-o posibilă investiție.

Cum funcționează licitațiile

Licitațiile sunt organizate de birourile cantonale de trafic rutier, care folosesc adesea platforme online pentru a scoate la vânzare numerele rare.

Unele platforme specializate, precum NumberTrade, percep taxe pentru ofertanții câștigători, care pot ajunge la aproximativ 7,5% din valoarea tranzacției.

Participanții trebuie, de regulă, să:

se înregistreze pe platformă

prezinte un act de identitate

treacă uneori prin verificări financiare

Măsuri stricte pentru prevenirea fraudelor

Autoritățile elvețiene au introdus verificări suplimentare după apariția unor oferte false extrem de mari, inclusiv unele de milioane de franci pentru plăcuțe foarte dorite.

Aceste măsuri sunt menite să asigure transparența licitațiilor și credibilitatea procesului.

Plăcuța aparține proprietarului, nu mașinii

În Elveția, plăcuțele de înmatriculare sunt emise persoanei, nu vehiculului, ceea ce înseamnă că pot fi transferate de la o mașină la alta sau chiar vândute.

Acest sistem contribuie la creșterea valorii numerelor rare și la transformarea lor într-un bun cu potențial de investiție.

