(VIDEO) Presiuni asupra Australiei să ofere azil echipei feminine de fotbal a Iranului după un gest de protest

Australia este îndemnată să ofere azil echipei feminine de fotbal a Iran, după ce jucătoarele au refuzat să cânte imnul național înaintea unui meci din AFC Women’s Asian Cup.

Gestul, considerat de mulți drept un act de sfidare față de regimul de la Teheran, a stârnit temeri că sportivele ar putea fi sancționate dacă se întorc în țară.

Apeluri pentru azil din partea activiștilor și politicienilor

Printre cei care au cerut protecție pentru echipă se numără Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, potrivit France 24.

Stabilit în Statele Unite, Pahlavi a avertizat că jucătoarele se află sub „presiune semnificativă și amenințări constante” din partea regimului iranian.

El a făcut apel public la guvernul de la Canberra să le asigure siguranța și sprijinul necesar.

La apel s-au alăturat activiști pentru drepturile omului, politicieni și chiar autoarea britanică J. K. Rowling.

Refuzul de a cânta imnul, interpretat ca un act de protest

Jucătoarele iraniene au refuzat să cânte imnul înaintea meciului cu South Korea.

Momentul a venit la doar două zile după ce United States și Israel au început operațiuni militare împotriva Iranului.

În Iran, reacțiile au fost dure. Un prezentator al televiziunii de stat a descris echipa drept „trădători din timpul războiului”.

Proteste în Australia

În fața stadionului din Gold Coast, unde echipa a disputat ultimul meci al turneului, demonstranții au scandat „schimbare de regim pentru Iran” și „salvați-ne fetele”.

Mulțimea a înconjurat autobuzul echipei iraniene, cerând autorităților australiene să le permită sportivelor să rămână în țară.

Autoritățile australiene evită un răspuns clar

Guvernul australian nu a confirmat până acum dacă ia în calcul acordarea azilului.

Ministrul de externe al Australiei, Penny Wong, a declarat că țara sa este „solidară cu poporul iranian”, însă nu a comentat direct situația echipei.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Interne a precizat că autoritățile nu pot comenta cazuri individuale.

Temeri privind represalii

Potrivit activiștilor de la Amnesty International, sportivele ar putea fi supuse unor represalii severe dacă se întorc în Iran.

„Probabil că familiile unora dintre jucătoare au fost deja amenințate”, a declarat activistul Zaki Haidari.

El a avertizat că echipa ar putea avea doar o scurtă fereastră de oportunitate pentru a solicita azil, înainte de a părăsi Australia.

Citește și: Polițiștii din Craiova au alergat la Crosul „AMiCUS – Alerg pentru Mama”, de Ziua Femeii