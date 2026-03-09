Polițiștii din Craiova au alergat la Crosul „AMiCUS – Alerg pentru Mama”, de Ziua Femeii

Polițiști din cadrul Secției a 2 -a Craiova au participat pe 8 martie la evenimentul caritabil „Crosul AMiCUS – Alerg pentru Mama”, organizat în centrul orașului Craiova.

Competiția s-a desfășurat pe strada Alexandru Ioan Cuza, cu startul în zona Teatrul Național Marin Sorescu, reunind numeroși participanți care au ales să marcheze Ziua Internațională a Femeii prin sport și solidaritate.

Cros caritabil pentru comunitate

Evenimentul, organizat de AMiCUS, a adunat alergători amatori, voluntari și susținători ai cauzelor sociale.

Participanții au alergat pentru a susține inițiative caritabile și pentru a promova valorile solidarității și implicării în comunitate.

Polițiștii susțin un stil de viață activ

Polițiștii doljeni s-au alăturat inițiativei pentru a promova mișcarea și un stil de viață sănătos, dar și pentru a transmite un mesaj de susținere a valorilor comunității.

Prin participarea lor, oamenii legii au arătat că rolul poliției nu se limitează doar la menținerea ordinii și siguranței publice, ci include și implicarea în activități sociale care aduc oamenii împreună.

Apropiere între polițiști și cetățeni

Participarea polițiștilor la astfel de evenimente contribuie la consolidarea relației dintre instituțiile publice și comunitate.

Inițiativele de acest tip oferă oportunități importante de dialog și colaborare, întărind încrederea dintre cetățeni și reprezentanții autorităților.

