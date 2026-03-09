Lucian Tudose, distins cu Premiul pentru Fotoreportaj, acordat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

Lucian Tudose, fost cadru didactic al Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și membru al comunității academice a universității, a fost distins cu Premiul pentru Fotoreportaj, acordat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.

Distincția i-a fost înmânată luni, 16 februarie 2026, în cadrul Galei „Excelența în jurnalism”, organizată la Teatrul „Ion Creangă” din București, eveniment care a celebrat performanța unor profesioniști de marcă ai presei românești.

Premiul pentru Fotoreportaj acordat lui Lucian Tudose reprezintă o recunoaștere a profesionalismului și consecvenței cu care acesta documentează realitatea prin imagine. Prin proiectele sale, acesta surprinde autenticitatea momentului, profunzimea umană și dinamica socială, transformând fotografia de presă într-un instrument de reflecție și dialog public.

Cu o carieră de 45 de ani, peste 20.000 de evenimente documentate și aproximativ două milioane de fotografii realizate, în calitate de fotoreporter la Agenția Agerpres, apoi la Administrația Prezidențială și în cele din urmă la Banca Națională a României, Lucian Tudose a surprins în imagini inedite cele mai importante momente politice interne și internaționale ale României din ultimele decenii.

În activitatea sa didactică la SNSPA, Lucian Tudose a contribuit la formarea a numeroase generații de studenți, fiind pentru mulți absolvenți un mentor în domeniul tehnicii și artei fotografice.

Comunitatea academică din SNSPA salută această reușită și îi adresează profesorului Lucian Tudose felicitări pentru profesionalismul cu care, de-a lungul anilor, a privit lumea prin aparatul foto și a transformat fiecare imagine într-o mărturie vie a timpului său.

Curierul Național