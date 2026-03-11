Ministrul Muncii, nemulțumit că bugetul pentru 2026 prevede mai puțini bani pentru asistență socială

Ministrul Muncii, Florin Manole, afirmă că proiectul de buget pentru 2026 prevede mai puțini bani pentru asistență socială, în condițiile în care ar fi fost nevoie de resurse suplimentare pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile. Într-un interviu acordat miercuri în exclusivitate pentru Digi24, el a declarat că „bugetul pe asistență socială este mai mic cu peste 1 miliard de lei”, deși guvernul ar trebui să finanțeze măsuri precum sprijinul pentru pensionari, familiile monoparentale și copiii cu dizabilități.

Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că una dintre principalele probleme ale proiectului de buget pentru anul 2026 este scăderea fondurilor destinate asistenței sociale. Datele publicate de Ministerul Finanțelor arată că bugetul estimat pentru Ministerul Muncii în 2026 este mai mic decât execuția bugetară din 2025. Potrivit lui Florin Manole, evaluarea acestor diferențe este încă în curs.

„Nu aș vorbi despre bugetul în ansamblu. Pentru Ministerul Muncii mă refer la partea care ar trebui să includă și pachetul de solidaritate. Bugetul pe asistență socială este în acest an mai mic cu aproape 1 miliard de lei, în condițiile în care ar fi trebuit să fie mai mare. Am fi avut nevoie de mai mulți bani pentru a acoperi pachetul de solidaritate necesar pentru sprijinul a câteva milioane de concetățeni, fie că vorbim despre pensionari, familii monoparentale sau familii cu copii cu dizabilități”, a declarat Manole pentru Digi24.

Ministerul a propus mai multe măsuri de sprijin care necesită finanțare suplimentară, inclusiv majorarea beneficiilor pentru copii cu dizabilități și familii monoparentale. În opinia sa, nivelul actual al unor beneficii sociale este mult prea mic pentru a răspunde nevoilor din societate: „Beneficiul de 80 de lei pentru copilul cu dizabilități nu suferă niciun comentariu. Este un cuantum extraordinar de mic”.

Sprijin redus pentru pensionari

O altă propunere a ministerului vizează acordarea unui ajutor pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari, însă fondurile prevăzute în proiectul de buget nu acoperă integral această măsură.

„Propunerea de sprijin pentru cei 2,8 milioane de pensionari s-ar fi cifrat la aproximativ 2,3 – 2,4 miliarde de lei, iar acești bani nu sunt în integralitate prinși în această variantă pe care am primit-o de la Ministerul de Finanțe”, a spus Manole.

Ministrul s-a arătat sceptic și în privința ideii că diferența ar putea fi acoperită din fonduri europene.

„Știu cu certitudine că nu se poate acoperi din fonduri europene niciun fel de plată directă pe asistență socială, nicio formă de vouchere, nicio formă de transferuri. Deci nu există această variantă”, a afirmat el.

Impactul inflației asupra categoriilor vulnerabile

Potrivit ministrului, sprijinul direct este esențial în contextul creșterii prețurilor și al inflației, mai ales pentru familiile cu venituri mici.

„Propunerea PSD era în contextul creșterii inflației și a prețurilor alimentelor pentru aceste categorii vulnerabile. Impactul inflației în bugetele familiilor sărace din România nu se poate atenua decât cu un astfel de sprijin direct. Cu servicii nu poți să te duci să plătești cumpărăturile la supermarket. Sunt două lucruri complet diferite”, a subliniat Manole.

Întrebat dacă partidul său ar putea depune amendamente în Parlament pentru majorarea fondurilor, ministrul a precizat că discuțiile sunt încă în desfășurare în cadrul Guvernului.

„Probabil că colegii mei și Partidul Social Democrat ne vom exprima opiniile în Parlament. Dar până la Parlament suntem în faza discuției în cadrul Guvernului. Obligația mea este să vin cu observații, dacă este cazul, și este cazul, la acest proiect”, a declarat Florin Manole.

Replică la postarea lui Florin Cîțu

Ministrul a fost întrebat și despre o postare publicată pe Facebook de fostul premier Florin Cîțu, care susținea că promisiunea Guvernului privind reducerea cheltuielilor cu personalul cu 10% nu ar fi respectată, invocând datele din proiectul de buget pentru 2026.

„La Ministerul Muncii vom avea o cheltuială cu personalul mai mică decât anul trecut, cu certitudine. Nu știu care este situația altor ordonatori de credite, dar la Ministerul Muncii nu doar că nu vom avea un buget mai mare la acest capitol, ci chiar unul mai mic”, a spus el.

De asemenea, ministerul pregătește o reorganizare a aparatului central. „Reorganizarea aparatului central al Ministerului Muncii va fi pusă în transparență și avem și acolo o reducere cu câteva posturi de conducere”, a explicat ministrul. Potrivit acestuia, obiectivul este reducerea cu cel puțin trei poziții de conducere din structura actuală a ministerului

