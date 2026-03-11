Ilie Bolojan s-a întâlnit cu noul ambasador al SUA, Darryl Nirenberg

Ilie Bolojan l-a primit pe noul ambasador al SUA, Darryl Nirenberg, la Palatul Victoria, premierul prezentând, în cadrul întâlnirii, decizia CSAT privind dislocarea temporară în România a unor echipamente defensive şi forţe militare americane şi subliniind că aceasta reflectă poziţia strategică a României şi rolul Parteneriatului Strategic cu SUA în asigurarea securităţii naţionale.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, aflat în vizită de prezentare.

”Bun venit în România şi mult succes în mandatul dumneavoastră, astfel încât cooperarea solidă dintre România şi Statele Unite ale Americii să fie consolidată şi să ajungă la un nou nivel. În misiunea dumneavoastră puteţi conta pe un parteneriat corect cu Guvernul României”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a prezentat priorităţile guvernului român

Potrivit guvernului, premierul a prezentat decizia CSAT privind dislocarea temporară în România a unor echipamente defensive şi forţe militare americane, subliniind că aceasta reflectă poziţia strategică a României şi rolul Parteneriatului Strategic cu SUA în asigurarea securităţii naţionale.

”Pentru România, securitatea şi apărarea constituie fundaţia Parteneriatului Strategic dintre ţările noastre şi lucrăm împreună pentru a le adapta la noile provocări şi pentru a întări cooperarea bilaterală, inclusiv în cadrul NATO”, arată Executivul.

Premierul a menţionat, de asemenea, că priorităţile Guvernului sunt menţinerea stabilităţii politice, adoptarea unui buget responsabil, continuarea reducerii deficitului bugetar şi consolidarea unei economii sănătoase.

Parteneriatul cu SUA este unul solid

Şeful guvernului a subliniat că Parteneriatul cu SUA este unul solid, iar obiectivul său este consolidarea acestuia nu numai pe componenta de securitate, ci şi pe cea economică şi investiţională.

”O prioritate o reprezintă creşterea investiţiilor americane în economia României, iar măsurile adoptate urmăresc crearea unui mediu de business mai competitiv şi mai atractiv”, arată Guvernul.

În acest sens, premierul şi ambasadorul SUA au agreat ca, în cursul lunii aprilie, să aibă o nouă întâlnire dedicată analizei proiectelor economice comune, având în vedere oportunităţile de cooperare din domeniile energiei, tehnologiilor emergente şi mineralelor critice.

La întrevederea de la Palatul Victoria au participat, din partea guvernului, alături de premier, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, şi consilierul de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, Luminiţa Odobescu.

