Parlamentul a aprobat dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane

Parlamentul a aprobat miercuri scrisoarea președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane.

Senatorii și deputații au votat scrisoarea din partea președintelui României privind încuviințarea de către Parlamentul României, în temeiul art.4 alin. (2) din Legea nr. 291/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unor propuneri ale prim-ministrului României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării în data de 11 martie.

S-au înregistrat 272 de voturi „pentru“, 18 voturi „împotrivă“ și cinci abțineri.

Comisiile pentru apărare ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat anterior, cu majoritate de voturi, hotărârea care să permită, conform scrisorii președintelui României, prezența în baza de la Mihail Kogălniceanu a unor capabilități ale Statelor Unite, care se vor desfășura pe o perioadă determinată.

Citește și: Vâlcea: Un incendiu de vegetație s-a extins la două anexe gospodărești din Livezi